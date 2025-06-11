ماجد الكدواني لـ "فضفضت أوي": "معظم الأفلام اللي عملتها كنت هعتذر عنها"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان ماجد الكدواني ضيفًا على برنامج "فضفضت أوي" المذاع عبر منصة watch IT الذي يقدمه المخرج معتز التوني، وكشفت الكدواني خلال الحلقة عن العديد من كواليس أعماله الفنية، وتحدث ماجد الكدواني أيضًا عن مسلسل موضوع عائلي الذي كان سيرفضه فى البداية.

ماجد الكدواني

وقال ماجد الكدواني: "معظم الأفلام اللي عملتها كنت هعتذر عنها ورفضت فيلم طير أنت 3 مرات وبعدها أقنعني أحمد مكي أني أقدمه، أيضًا رفضت فيلم كبارية في البداية من اسمه وبعدها اقتنعت لما اتحكالي قصته"

وأضاف: "تخرجت من كلية فنون جميلة واتربيت على مسرحها وبحب المسرح حب غير عادي ولما شاركت في مسرح الجامعه في آخر سنة ليا، كان فيه لجنة تحكيم من المعهد وهم اللي طلبوا إني أقدم في المعهد، وكان لازم أدخل الجيش الأول، وقالوا لي شوف موقفك من التجنيد إيه، ولما روحت كشفت قالولي معندكش أربطه في القدم بسبب حادثة من 12 سنة وخدت إعفاء ودخلت معهد فنون مسرحية بعدها".

ماجد الكدواني

وتابع ماجد الكدواني حديثه عن مسلسل "موضوع عائلي" قائلًا: "اعتذرت عن المشاركة في مسلسل موضوع عائلي في البداية، وقلت لأحمد الجندي مبحبش الحلقات وخايف من الملل، وقالي شوف الفكرة الأول ولما حكالي القصة قولتله يلا هنصور امتي، والمسلسل أعادني للدراما بعد 14 عامًا من الغياب لأني كنت خايف من الملل، ووجدت أن فكرة تقديم مسلسلات قصيرة جيدة".

كما تحدث عن خوفه من تجربة الكوميديا قائلًا: أنا وكريم عبدالعزيز جُبناء كوميديا وبنخاف من الأفورة أو أن الإفيه ميضحكش الناس، واستكمل: كنت بحضر حصص الدين مع صحابي في المدرسة.

ماجد الكدواني

تفاصيل برنامج "فضفضت أوي" لـ معتز التوني

فضفضت أوى" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والنقيب أشرف زكي، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.