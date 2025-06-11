نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تامر حسني يكشف عن تطورات الحالة الصحية لنجله "آدم" بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نجم الجيل تامر حسني تطورات الحالة الصحية لنجله آدم وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: " أنا مش عارف أشكركم إزاي على كمّ الدعوات اللي دعيتوها لربنا لشفاء آدم ابني اللي جاتلي منكم هنا وعلى تليفوني وتليفونات كل المحيطين بيا هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجئ، اللي كانت أعراضه سخونية عادية بس"

وتابع: "وبقولكم كده عشان تبقوا حريصين مع نفسكم أكتر ولولادكم، ومش كل سخونية تقولوا ده شوية برد، وخلاص لا روحوا اكشفوا كويس واعملوا سونار على البطن والزايدة مرة و٢ عشان برضو ساعات مش بيبان ولازم الدكتور يضغط بطريقة معيّنة، تقريبًا أقوى شوية عشان يعرف، لإني سمعت كتير اليومين دول إن الزايدة خادعة"

منشور تامر حسني

وأضاف: "اطمنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة وحزنة أوي، وحبيبي آدم عمل عمليتين صعبين أوي عليه وبدعواتكم مستنيين النتايج تكون خير يارب ويعدي مرحلة الخطر، يارب، بحق “كن فيكون”.

اشفيه وعافيه، هو وكل ولادنا

بس هو راجل وهيتحمل وإن شاء الله ربنا يكرمه ويعافيه ويحفظه هو وإخواته ويحفظ كل ولادكم يارب"

واختتم قائلًا ؛ "وأحب أقول تاني شكرًا من كل قلبي على دعواتكم، أنا شايف قلب كل حد فيكم وهو بيدعي بصدق

متشكر أوي يا جماعة شكرًا لكل اللي اهتم وسأل عن ابني ودعاله هنا أو على التليفون، واللي طلعوله صدقات لشفائه من غير ما يعرفونا شخصيًا، أنا مش لاقي كلام أشكركم بيه وأنا برضو بدعيلكم وبقول لكم مثلها وأضعاف أضعافها، وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم قادر يا كريم".

آدم تامر حسني

تفاصيل الحالة الصحية لـ آدم تامر حسني



تعرض نجل الفنان تامر حسني (آدم) لوعكة صحية ودخل على إثرها العناية المركزة وذلك بعد انفجار الزائدة الدودية حيث أنه قد خضع لعملية جراحية منذ أيام ولكن قد حدثت معه تطورات أخري وقد دخل العمليات مرة أخري صباح اليوم.

وأجري آدم تامر حسني الجراحة الثانية وأنه الآن يمكث فى العناية المركزة في أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر في القاهرة مع استقرار فى حالته الصحية.