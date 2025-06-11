نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 15 عام.. مصطفى شعبان يعود للسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد غياب دام لأكثر من 15 عامًا، يعود الفنان مصطفى شعبان للشاشات السينما مرة آخرى ويستعد لانطلاق أولى تصوير مشاهده ضمن فيلمه الجديد الذي يحمل اسم مملكة مع الفنانة هيفاء وهبي، ومن المقرر أن يتم بدء تصوير العمل عقب الأسبوع الجاري من إجازة عيد الأضحى.

ويعُد هذا الفيلم أول تعاون بين هيفاء وهبي ومصطفى شعبان، ويشاركهما أيضًا الفنان محمد أنور، والعمل من تأليف إيهاب بلبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

وكان اخر اعمال مصطفى شعبان هو مسلسل حكيم باشا الذي عرض في رمضان الماضي 2025، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة دينا فؤاد، رياض الخولي، سهر الصايغ، منذر رياحنة، أحمد فهيم، محمد نجاتي، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، سلوى خطاب، سلوى عثمان، حازم إيهاب، وسارة نور، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، هو أولى تجارب مصطفى مع الدراما الصعيدية، وتناول عالم تجارة الآثار والصراعات بين العائلات في الصعيد، ويُصاب مصطفى شعبان بلعنة الفراعنة مع تتابع الأحداث.

من مسلسل حكيم باشا لـ مصطفي شعبان

قصة مسلسل “حكيم باشا” لـ مصطفي شعبان



وتدور أحداث مسلسل «حكيم باشا» في إطار صعيدي مشوق من الألف للياء، حيث تدور أحداثه فى محافظة قنا ويتولى حكيم تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة "الباشا" والذى يكون كبيرها هو حكيم باشا؛ حيث تتخلله الكثير من الصراعات الدرامية بين أطراف متعددة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وتظل تفاصيله غامضة كثيرة الحيرة والفضول حتي يتم متابعة الحلقات أول بأول، مما يزيد من تشويق وشغف الجمهور للعمل.