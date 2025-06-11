عاجل- الانفصال بهدوء.. لكن لماذا تطلقت بشرى؟ بيان رسمي يكشف الحقيقة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة بشرى، انفصالها رسميًا عن زوجها خالد حميدة، بعد زواج استمر لأكثر من عام، وذلك في بيان مشترك تم نشره عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك".

واستند البيان إلى الآية الكريمة:

﴿وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ – البقرة: 227، وعبّرت فيه بشرى عن أن قرار الانفصال جاء بعد فترة من الزواج المبني على الحب والاحترام، وانتهى بتراضي كامل بين الطرفين، داخل إطار من "التفاهم والهدوء".

إعلان الطلاق بشرى من خالد حميدة

القرار خاص وشخصي

وأضاف البيان أن العلاقة بين بشرى وخالد حميدة "ستظل قائمة على مشاعر المحبة والود والاحترام والتعاون"، مشيرة إلى أن القرار خاص وشخصي، ويخص العائلتين فقط، وأنهما لا يرغبان في مشاركة أي تفاصيل إضافية تخص حياتهما الخاصة.

قرار نابع من التفاهم

وطالبت بشرى الجميع، وخاصة وسائل الإعلام والجمهور، باحترام خصوصيتهما وعدم تداول أي شائعات أو تفسيرات مغلوطة حول قرار الطلاق، مؤكدة أنه لا توجد أي خلافات أو مشاحنات بين الطرفين، وإنما هو قرار ودي نابع من التفاهم.

وفي ختام البيان، توجهت بشرى بالشكر لكل من دعمها وشاركها رحلة حياتها، سائلة الله التوفيق والخير للجميع.

أكدت بشرى أن الانفصال لا يعني نهاية الاحترام أو المودة، بل بداية مرحلة جديدة تُبنى على النضج والتفاهم.