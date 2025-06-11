نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ آدم تامر حسني بعد انفجار الزائدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض نجل الفنان تامر حسني (آدم) لوعكة صحية ودخل على إثرها العناية المركزة وذلك بعد انفجار الزائدة الدودية حيث أنه قد خضع لعملية جراحية منذ أيام ولكن قد حدثت معه تطورات أخري وقد دخل العمليات مرة أخري صباح اليوم.

وأجري آدم تامر حسني الجراحة الثانية وأنه الآن يمكث فى العناية المركزة في أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر في القاهرة مع استقرار فى حالته الصحية.

آدم تامر حسني



نجوم الفن يتمنوا الشفاء العاجل لـ آدم تامر حسني

وفي سياق متصل يذكر أنه قد نشر العديد من الفنانين ونجوم الفن عبر صفحاتهم الرسمية الدعوات لنجل تامر حسني بالشفاء العاجل وأن يمده الله بالصحة والشفاء التام.

وشارك تامر حسنى عبر استورى حسابه بموقع إنستجرام دعاء المطرب محمد شاهين لنجل تامر بالشفاء العاجل، وعلق تامر بقوله: "حبيبى يا عريس سامحنى مرض ابنى وعملياته كانوا سبب عدم مجىء فرحك".

يأتى ذلك بالتزامن مع ستورى بسمة بوسيل والدة آدم تامر حسنى والتى ناشدت الجمهور الدعاء لابنها كتبت دعاء كالتالى: "اللهم يا واسع الرحمة، يا شافى يا كافى، اشفِ عبدك الصغير آدم شفاءً لا يُغادر سقمًا، اللهم ألبسه ثوب العافية، وارفع عنه كل ألم، وخفف عنه كل وجع، واشرح صدره، ويسر أمره، اللهم احفظه بعينك التى لا تنام، وبركنك الذى لا يُضام، واكفه بركنك القوى، وبارك فى عمره وصحته ونموّه اللهم اجعل مرضه کفارة وطهورًا، وقرّ أعيننا برؤيته فى أحسن حال، عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين".

تامر حسني يطمأن جمهوره فى وقت سابق على حالة آدم قبل خضوعه للعملية الثانية

وكان فى وقت سابق، طمأن النجم تامـر حسنـى عبـر ستـورى إنستجرام، جمهوره على حالته الصحية، حيث كتب: "مكنتش ومش عادتى أشغلكم بتفاصيل شخصية عنى أو عن عيلتى بس بما أن كتير منكم عرفوا، ف أنا دخلت المستشفى قبل سفرى لتعب شديد جدا حصلى والأهم أن ابنى آدم بعدى بأسبوع دخل المستشفى فى تعب كبير. وشكرًا لكل حد دعاله واهتم وبيسأل عنه وربنا ما يكتب أى ألم ولا وجع لأى حد منكم أو من ولادكم"



"ريستارت".. فيلم جديد لـ تامر حسني

يشارك تامر حسني فى موسم عيد الأضحى بفيلم "ريستارت" الذي تشاركه به هنا الزاهد، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

ويظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية "هنا الزاهد" الذي تلجأ إلى السوشيال ميديا وهوسها بحثا عن التريند وهو الأمر الذي يضعهم معًا في عدة مواقف كوميدية ساخرة.