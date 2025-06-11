نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة التعاون بين مني زكي وكاملة ابو ذكري بتوقيع شاهيناز العقاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد 19 عامًا تعود النجمة مني زكي للتعاون للمرة الثانية مع المخرجة كاملة ابو ذكري سينمائيا، وذلك بعد أن قدما معا فيلم "عن العشق والهوي" عاما 2006، حيث اكدت المنتجة شاهيناز العقاد إنه يتم حاليا عقد جلسات عمل مكثفة والتحضيرات لفيلم جديد يجمعهما بعنوان مؤقت " رزق الهبل" من تأليف جورج عزمي.



مشيرة إلي إنه سيبدأ تصوير الفيلم قريبا فور الإنتهاء من التجهيزات والتحضيرات المطلوبة والمعاينات الخاصة بأماكن التصوير حيث من المنتظر عرضه خلال العام الجاري.



ويعد الفيلم هو التعاون الثالث الذي يجمع بين مني زكي والمنتجة شاهيناز العقاد بعد فيلم "رحلة ٤٠٤" و"اعز الولد" والذي سجل حضورا خاصا لمني زكي ضمن أحداثه، ومشاركتها في مسلسل نمرة اثنين.



بالاضافة إلي أنه عودة لمني زكي للأدوار التي يغلب عليها الطابع الكوميدي مثل ادوارها في " صعيدي في الجامعة الامريكية" و"تيمور وشفيقة" و"ابو علي" و"من ٣٠ سنة" و"العنكبوت"، فأحداث الفيلم الجديد تدور في إطار اجتماعي كوميدي.