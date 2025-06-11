نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 يونيو.. قصور الثقافة تطلق قوافل تثقيفية بقرى برج العرب لدعم المواهب وتعزيز الوعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من القوافل الثقافية والفنية عبر المسرح المتنقل خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الحالي، بقرى مدينة برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي وتنمية المهارات الفنية بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

أبرز الورش الفنية والحرفية

وتقام أولى فعاليات هذه القوافل بقرية "بنجر 4" في الفترة من 21 إلى 23 يونيو، وتتضمن القافلة تنفيذ عدد من الورش الفنية والحرفية منها: تصميم مشغولات يدوية بالخرز، فن الأوريجامي، الكروشيه، تصميم عرائس بخامات معاد تدويرها، إلى جانب ورشة تعليم الطباعة بالاستنسل.

كما تشمل القافلة أنشطة متنوعة منها: فقرة اكتشاف مواهب، ورسم على الوجه للأطفال، وعروض مسرح عرائس وورش حكي، وعروض فنية، حيث تقدم فرقة الأنفوشي للإنشاد الديني عرضا في اليوم الأول، يعقبه عرضا فنيا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية في اليوم الثاني، فيما تقدم فرقة أبو قير للموسيقى العربية باقة من أغاني الطرب الأصيل في اليوم الثالث.

أبرز الفرق الفنية

وفي إطار البرنامج المنفذ بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، تنتقل القافلة لقرية "بنجر 7" في الفترة من 24 إلى 26 يونيو، وتشهد استمرار الورش الفنية والأدبية، بجانب فقرات الرسم على الوجه واكتشاف المواهب وعروض مسرح عرائس الطفل، وتواصل كل فرقة الأنفوشي للإنشاد الديني وأبو قير للموسيقى العربية عروضهما خلال اليومين الأول والثالث، فيما تقدم فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية مجموعة من الأغاني التراثية ضمن فعاليات اليوم الثاني للقافلة.

القوافل الثقافية

تنفذ القوافل الثقافية من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني، وتستهدف اكتشاف ودعم الموهوبين من أبناء القرى، وتعزيز الفنون التراثية والحرفية بما يسهم في بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ الهوية الثقافية.