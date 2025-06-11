عرض "شلباية" على مسرح قصر ثقافة قنا ضمن الموسم المسرحي بجنوب الصعيد

القاهرة - محمد ابراهيم -

قدّمت فرقة نجع حمادي المسرحية عرض "شلباية" على مسرح قصر ثقافة قنا، في ثاني عروض الموسم المسرحي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث عرض شلباية

تدور أحداث العرض حول حكاية شعبية متوارثة في قرى الصعيد، تروي مأساة شاب يقع فريسة الغواية، فيخسر شقيقه وأمه وأرضه وسمعته، في إسقاط رمزي على ما يحدث حين يتخلى الإنسان عن القيم لصالح الشهوات، العرض من تأليف بكري عبد الحميد، أشعار وإخراج محمد موسى، ديكور طه الضوي، ألحان محمد موسى. ومخرج منفذ أدهم جابر.

وأوضح المؤلف بكري عبد الحميد أن النص يعكس بحثا عن الجمال الغائب في زمن يسوده القبح والفساد، مشيرا إلى أن من أفقد الناس الجمال هو ذاته المسئول عن نشر القبح.

أقيم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبحضور كل من محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وأنور جمال مدير فرع ثقافة قنا، ولجنة التحكيم المكونة من مهندس الديكور عبد الناصر الجميل، والمخرج خالد أبو ضيف، والناقد المسرحي محمود الحلواني.

وتقدم هيئة قصور الثقافة 12 عرضا مسرحيا بإقليم جنوب الصعيد من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتقام بمسرح قصر ثقافة قنا وتستمر حتى منتصف الشهر الحالي، بواقع عرضين يوميا، الأول في الخامسة مساء والثاني في التاسعة، وتعرض مجانا للجمهور.

عرض رصد خان

ويشهد برنامج اليوم العرض المسرحي "رصد خان" لفرقة كوم أمبو، تأليف محمد علي، وإخراج إيهاب زكريا، وتدور أحداثه في إطار فانتازي، حول رحلة بحث الجد "ابن غانم" عن كنز قارون وما يعقبها من خسائر.

عرض القطة العامية

يعقب عرض "القطة العامية" لفرقة مكتبة الطفل والشباب بالمعنى، تأليف سامح عثمان، وإخراج هاني فهمي، ويناقش العديد من المشكلات المجتمعية بشكل عبثي.