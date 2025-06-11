نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة الطود تقدم "أيام إخناتون" بقصر ثقافة قنا في انطلاق عروض مسرح إقليم جنوب الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر ثقافة قنا، أمس الثلاثاء، العرض المسرحي "أيام إخناتون" في أولى عروض المسرح لشرائح وقوميات الفروع الثقافية التابعة لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة الداعمة للحراك الإبداعي بمختلف المحافظات.

أحداث العرض المسرحي أيام إخناتون

يتناول العرض المسرحي ثورة الملك "أخناتون" الدينية، حيث دعا إلى عبادة الإله "آتون"، متحديا سلطة كهنة آمون، مما أثار ردود فعل عنيفة تمثلت في التكفير والتحريض، لا سيما بعد انسحابه من الحروب وتركه المستعمرات.

ينتقل إخناتون بعاصمته إلى "أخيتاتون"، ويعين "مري رع" كاهنا أعظم، لكن المؤامرات تحيط به داخليا وخارجيا، وتنتهي المسرحية بموته الغامض، وسط اندثار مشروعه التوحيدي، وعودة سلطة الكهنة، لتطرح المسرحية جدلية الصراع بين السلام والحرب، والحرية والتقليد.

العرض لفرقة الطود المسرحية، من تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج أشرف النوبي، أشعار أحمد عطا، موسيقى وألحان حسام حسني، استعراضات سمير نصري، ديكور وأزياء كريم عبد السلام.

وأوضح الكاتب إبراهيم الحسيني أن العرض يستوحي شخصية أخناتون التاريخية ليؤكد أن السلام العادل لا يتحقق إلا بالقوة، مشيرا إلى أنه كتب النص بالعامية المصرية ليكون أقرب إلى جمهور مسرح الأقاليم، وللتأكيد على أن الدعوة للسلام ذات جذور مصرية.



كما أبرز المخرج أشرف النوبي هذه الدلالات في رؤيته الإخراجية، التي جمعت بين التوثيق البصري والإسقاط المعاصر، أقيم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبحضور كل من محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وأنور جمال مدير فرع ثقافة قنا، ولجنة التحكيم المكونة من مهندس الديكور عبد الناصر الجميل، والمخرج خالد أبو ضيف، والناقد المسرحي محمود الحلواني. ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير.

وتقدم هيئة قصور الثقافة 12 عرضا مسرحيا بإقليم جنوب الصعيد تقام بمسرح قصر ثقافة قنا وتستمر حتى منتصف الشهر الحالي، بواقع عرضين يوميا، الأول في الخامسة مساء والثاني في التاسعة، وتعرض مجانا للجمهور.

عرض رصد خان

ويشهد برنامج اليوم العرض المسرحي "رصد خان" لفرقة كوم أمبو، تأليف محمد علي، وإخراج إيهاب زكريا، وتدور أحداثه في إطار فانتازي، حول رحلة بحث الجد "ابن غانم" عن كنز قارون وما يعقبها من خسائر.

عرض القطة العامية

يعقب عرض "القطة العامية" لفرقة مكتبة الطفل والشباب بالمعنى، تأليف سامح عثمان، وإخراج هاني فهمي، ويناقش العديد من المشكلات المجتمعية بشكل عبثي.