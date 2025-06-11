نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكبر برنامج اقتصادي يومي.. نجوم ماسبيرو يقدمون “الاقتصاد 24” على شاشة القناة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن انطلاق برنامج "الاقتصاد 24"، على شاشة القناة الأولي قريبًا.

يُبث البرنامج الجديد يوميًا لمدة ساعة كاملة، ويتناول قضايا الاقتصاد والمال مصريًا وعربيًا ودوليًا.

كما يستعرض ملفات الطاقة والمعادن والبنوك والشركات وكذلك الاتصالات والصناعات، وأحدث مستجدات تكنولوجيا التمويل وتطبيقات المعاملات الاقتصادية اليومية، وكذلك أبرز المؤلفات والمنتديات والدوريات التي تعالج مجالات الاقتصاد والتنمية.

ويقدّم البرنامج التطورات التي تشهدها مصر في مجالات البنية الأساسية والمشروعات الكُبرى، والفرص التي توفرها للمستثمرين العرب والأجانب، لا سيما مع خطوات الإصلاح الضريبي والجمركي، ومزايا اتساع السوق المصري، وإمكانات الموقع المميز الذي يجعل من مصر البوابة الأفضل لإفريقيا وجنوب أوروبا وغرب آسيا.

يقدّم البرنامج ثلاثة من نجوم ماسبيرو: محمود يوسف وأحمد نجيب وولاء غانم.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أعلنت عن انطلاق برنامج “العالم غدًا”، يوميًا، على شاشة القناة الأولي عقب نشرة التاسعة، وهو برنامج من تقديم محمد ترك وريهام الديب وليلي عمر، ويترأس تحريره أيمن عطية، كما تم الإعلان عن البرنامج العلمي الأسبوعي “كلام في العلم”، مع الدكتور سامح سعد، تقديم دكتورة داليا بركات، ويترأس التحرير الكاتب الصحفي أشرف أمين رئيس القسم العلمي بالأهرام.

يتوازى ذلك مع الإعلان عن بدء إنتاج سلسلة "وثائقيات ماسبيرو" عبر الفيلم الوثائقي "أينشتاين في بورسعيد".

تأتي هذه البرامج والوثائقيات ضمن رؤية “عودة ماسبيرو”، والتي انتقلت من مرحلة التخطيط العام ووضع الإطار الفكري، إلى المرحلة العملية، من تطوير الخريطة البرامجية لمحطات الإذاعة والتليفزيون، إلى تنفيذ المشروعات التي تم إعلانها.