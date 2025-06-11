نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي لثقافة الطفل يعلن أسماء الفائزين في مسابقة "مصر في عيون أبنائها في الخارج".. الثلاثاء القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف أد.أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يعقد المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس المؤتمر الصحفي الخاص بمسابقة "مصر في عيون أبنائها في الخارج" يوم الثلاثاء القادم الموافق ١٧ يونيه الساعة ١١ صباحًا بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، وذلك للإعلان عن الفائزين في المسابقة التي يقيمها المركز للعام الثاني على التوالي، والتي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء وتنمية الحس الوطني لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، والربط والتواصل الدائم للمصرين بالخارج بوطنهم الأم، وتشجيعهم على المشاركة في تطوير وطنهم بأفكار جديدة، والتعبير عن وطنهم بشكل إبداعي يبرز موهبتهم، وذلك ضمن برنامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، وبرنامج الريادة الثقافية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

مسابقة “مصر في عيون أبنائها في الخارج”



وتضمنت مجالات المسابقة ثلاثة فروع هي الرسم والشعر وفكرة لتقدم وطنك، بجوائز مالية قدرها إجمالي ٤٥ ألف جنيهًا، موزعة عشرة آلاف جنيهًا للمركز الأول، وخمسة آلاف جنيهًا للمركز الثاني في كل فرع من فروع المسابقة.

جوائز مسابقة “السفير الصيني الصغير”



وعلى هامش المؤتمر يسلم المركز جوائز مسابقة "السفير الصيني الصغير" والتي يقيمها المركز الثقافي الصيني للعام السابع على التوالي بحضور المستشار الثقافي الصيني، وتتضمن جوائز عينية من المركز الثقافي الصيني، بالإضافة إلى جوائز مالية وميداليات ذهبية وشهادات تقدير مقدمة من المركز القومي لثقافة الطفل.