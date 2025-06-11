مايا نصري تعود بعد 10 سنوات وتُشعل حماس جمهور جدة في "نوستالجيا فورها"

القاهرة - محمد ابراهيم -



تعود الفنانة اللبنانية مايا نصري إلى الساحة الغنائية بعد غياب دام نحو عشر سنوات، حيث تستعد لإحياء أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية ضمن فعالية "نوستالجيا فورها" المرتقبة، والمقرر إقامتها في جدة سوبر دوم يوم 13 يونيو الجاري.

ويُعد هذا الحدث الفني الأول من نوعه في السعودية، إذ يضم مجموعة لامعة من نجوم الألفينات، من بينهم: الفنان إيوان، النجم العالمي ماساري، فرقة بلو البريطانية، الفنان هيثم سعيد، الفنان يوسف العماني، المطربة جنات، والفنان أحمد الشريف.

من جانبه، أكد المهندس حمزة ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة 4M Events، أن الهدف من تنظيم هذه الليلة الاستثنائية هو استحضار أجمل ذكريات الجيل الذهبي، وتقديم تجربة فنية مميزة لجمهور جدة، مضيفًا: "مشاركة مايا نصري ستمنح الحفل طابعًا خاصًا يعيدنا إلى أروع مراحل الموسيقى العربية".

وتتوفر التذاكر حاليًا عبر منصة "We Book"، وسط توقعات واسعة من النقاد بحضور جماهيري كثيف، في ليلة تُعد من أبرز الليالي الغنائية المنتظرة هذا العام.