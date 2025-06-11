استعراضات فلكلورية وتفاعل جماهيري في احتفالات ثقافة البحر الأحمر بعيد الأضحى

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظم فرع ثقافة البحر الأحمر، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بعيد الأضحى المبارك، في إطار خطة وزارة الثقافة.

عروض فنية بثقافة البحر الأحمر

وشهد نادي الغردقة الرياضي، عرضا فنيا قدمته فرقة نجوم الغردقة بقيادة الفنان شاذلي حلبي، تضمن فقرات متنوعة للأطفال، وفقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور، بجانب فقرة التنورة مع الطفل محمد علاء، أصغر راقص تنورة بالمحافظة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ورش فنية

كما تضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ورشة عمل تصميمات فنية بخامات معاد تدويرها ببيت ثقافة أم الحويطات تدريب فايزة أحمد، بجانب ورشة تصميم مجسم لخروف العيد والكعبة المشرفة، ضمن نشاط مرسم الطفل ببيت ثقافة الحمراوين، تدريب وفاء عبد الناصر.

نفذت الفعاليات من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر، برئاسة محمد رجب، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، وجاءت ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

