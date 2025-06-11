بهذه الطريقة.. سلمى أبو ضيف تهنئ أمينة خليل بحفل زفافها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة سلمى أبو ضيف على تهنئة الفنانة أمينة خليل، بمناسبة حفل زفافها الثاني الذي أقيم في اليونان، على المصور أحمد زعتر، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت سلمى أبو ضيف صورة جمعتها بـ أمينة خليل، وعلقت عليها قائلة: "ألف مبروك ياقلبي، أتمنى لك حياة مليئة بالحب والسعادة والبركة".

أحدث أعمال سلمي أبو ضيف

ومن ناحية اخري، تشارك سلمي أبو ضيف في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «هيبتا: المناظرة الأخيرة» مع كل من كريم فهمي ومنة شلبي وكريم قاسم وحسن مالك وأسماء جلال ومايان السيد ومحمد ممدوح، من تأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجوري.



وايضا تشارك سلمي أبو ضيف مع أحمد داود بطولة احدث اعماله السينمائية فيلم «إذما»من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية.