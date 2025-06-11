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الصور الأولى من مسلسل "ابن النادي" لـ أحمد فهمي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الأولى من مسلسل "ابن النادي" لـ أحمد فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصفحة الرسمية لمنصة "شاهد"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل "ابن النادي" بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي يخوض به المنافسة ضمن الأعمال الدرامية لموسم الأوف سيزون.

 

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تفاصيل مسلسل "ابن النادي"

 

ومسلسل ابن النادي من بطولة أحمد فهمي، وتأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ويعد العمل أحدث أعمالها الأصلية.

 


أحدث أعمال أحمد فهمي 


من ناحية أخرى، ينتظر أحمد فهمي عرض فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سويًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.


آخر أعمال أحمد فهمي 


وكان آخر أعمال أحمد فهمي هو فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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