في هذا الموعد.. حكيم يحيي حفلًا غنائيًا في طنطا

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان حكيم لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، داخل مدينة طنطا بمحافظة الغربية، يوم 19 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أشهر أغانية القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

حكيم

مشاركة حكيم في المهرجانات الغنائية

والجدير بالذكر أن حكيم سبق وأن شارك بالغناء في العديد من مهرجانات العالم الغنائية مثل صن دانس الغنائي وحفل توزيع جوائز نوبل للسلام ومنتدى دافوس الإقتصادي ووقف ليغني على أكبر مسارح العالم وفي مقدمتها مسرح الأوليمبيا بباريس.

آخر أعمال حكيم

ويذكر أن آخر أعمال حكيم هى أغنية "بتاع مصلحتك"، على جميع المنصات الموسيقىة، وحصدت الأغنية مليون و250 ألف مشاهدة منذ طرحها حتى الآن على "يوتيوب"، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع محمد مصطفى، وتتميز بالطابع الشعبي.