تعرف على موعد طرح فيلم "روكي الغلابة" لـ دنيا سمير غانم

القاهرة - محمد ابراهيم - تنتظر الفنانة دنيا سمير غانم طرح أحدث أعمالها السينمائية، والتي تحمل اسم "روكي الغلابة"، وذلك بعد غياب استمر لـ 4 أعوام، لذا يشهد حالة من الترقب لدى قطاع كبير من الجمهور.

ومن المقرر، أن ينطلق عرض فيلم «روكي الغلابة» لـ دنيا سمير غانم في 30 يوليو المقبل، وذلك ضمن منافسات أفلام صيف 2025.

روكي الغلابة

ويُعد الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم السينمائية المطلقة بعد فيلمها الناجح "تسليم أهالي" الذي عُرض في عام 2021. وتُقدم دنيا في "روكي الغلابة" شخصية جديدة كليًا ومختلفة عما قدمته سابقًا، حيث تجسد دور بودي جارد للفنان محمد ممدوح "تايسون"، الذي يجسد شخصية رجل أعمال كبير، وتدور بينهما العديد من المواقف الكوميدية في إطار يجمع بين التشويق والكوميديا.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

وكان آخر ظهور لدنيا في عالم الدراما من خلال مسلسل "عايشة الدور"، والذي شاركت في بطولته إلى جانب نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، فدوى عابد، أحمد فاضل، وأحمد عصام السيد، وهو من إنتاج محمد أحمد السبكي، وتأليف مشترك بين كريم يوسف، أحمد الجندي، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، ونانسي عكيلة، وإخراج أحمد الجندي.