بسمة بوسيل تتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة بسمة بوسيل تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر منألفي عملية بحث، وذلك بعدما شاركت عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي في إنستجرام، صورة مؤثرة من داخل المستشفى لطفلها وهو على سرير المرض، ورفقتها دعاء مؤثر تدعو فيه الله أن يمنّ على ابنها آدم بالشفاء العاجل.

منشور بسمة بوسيل

وجاء الدعاء كالتالي: "اللهم يا واسع الرحمة، يا شافي يا كافي، اشفِ عبدك الصغير آدم شفاءً لا يُغادر سقمًا، اللهم ألبسه ثوب العافية، وارفع عنه كل ألم، وخفف عنه كل وجع، واشرح صدره، ويسّر أمره، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يُضام، واكفه بركنك القوي، وبارك في عمره وصحته ونموه، اللهم اجعل مرضه كفارة وطهورًا، وقرّ أعيننا برؤيته في أحسن حال، عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين".

آخر أعمال بسمة بوسيل

وتشارك بسمة في فيلم بيج رامي مع رامز جلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول قصة حب تجمع بين بسمة بوسيل ورامز جلال بها مواقف طريفة تضعهم في اختبارات طول الوقت ويكون هذا محور مهم ورئيسي بالأحداث.



أبطال فيلم بيج رامي

ويشارك في الفيلم بجانب رامز وبسمة عدد من النجوم منهم محمد أنور، ومحمد عبد الرحمن، ونسرين أمين، ومحمود حافظ، وهدى الإتربي. الفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بينما يتولى إخراجه محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري، ويدور في إطار الكوميدي والإثارة.