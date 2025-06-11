نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما روجت لفيلمها الجديد الشاطر، ويشاركها بطولته الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض السينمائي.

ونشرت هنا الزاهد صورة تجمعها بأمير كراره من كواليس الفيلم، عبر خاصية “ستوري”، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

تفاصيل فيلم "الشاطر"

ويضم فريق عمل فيلم الشاطر نخبة من النجوم منهم؛ أمير كرارة، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب، ومحمد القس، وأحمد عصام السيد، والمسلسل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وتدور احداثه في إطار مزيج من الكوميديا حول شخص يعمل دوبلير لتجسيد المشاهد الخطيرة لعدد من المشاهير، مما يجعله يواجه العديد من المتاعب بسبب طبيعة عمله.