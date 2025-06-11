الهضبة يعود بقوة إلى الساحل الشمالي.. عمرو دياب يحيي حفلًا جماهيريًا صيفيًّا وتذاكر تصل لـ16 ألف جنيه!

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم الكبير عمرو دياب، المعروف بلقب "الهضبة"، لإشعال أجواء صيف 2025 بحفل جماهيري ضخم في الساحل الشمالي، وذلك يوم الجمعة الموافق 4 يوليو، وسط ترقّب واسع من محبيه الذين ينتظرون لقاءه السنوي في أحد أكثر المواقع جذبًا للحفلات الغنائية خلال الصيف.

الحفل، الذي تنظمه واحدة من كبرى شركات الترفيه، يُتوقع أن يشهد إقبالًا كثيفًا من جمهور الهضبة، الذي تعود أن يملأ الساحات بأغانيه الخالدة وحضوره الطاغي، ويُعد هذا الحفل هو الأضخم حتى الآن ضمن أجندة حفلات صيف 2025، نظرًا لما يحمله من قيمة فنية، وما يحظى به عمرو دياب من مكانة فريدة في قلوب الجماهير على مدار أكثر من ثلاثة عقود.

أسعار التذاكر تشعل الجدل



وقد أعلنت الجهة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر، والتي جاءت متعددة الفئات، لتناسب شرائح مختلفة من الجمهور، لكنها أثارت جدلًا واسعًا بسبب ارتفاعها، حيث تبدأ من 4000 جنيه وتصل إلى 16 ألف جنيه للفئة المميزة. وجاءت باقي الفئات على النحو التالي: 6 آلاف، 7 آلاف، 8 آلاف، 11 ألف، و13 ألف جنيه.

ورغم هذه الأسعار، يتوقع منظمو الحفل أن يتم بيعه بالكامل خلال أيام قليلة، نظرًا للحالة الخاصة التي يتمتع بها عمرو دياب، وكون حفلاته تُعد من أكثر المناسبات الغنائية طلبًا في السوق المصري والعربي.

من الكويت إلى الساحل.. الهضبة لا يهدأ يأتي هذا الحفل المنتظر بعد أسابيع قليلة من النجاح الكبير الذي حققه عمرو دياب في حفل ضخم بالكويت، أقيم في "الأرينا" بحضور جماهيري هو الأضخم في المنطقة، حيث توافد الآلاف منذ ساعات مبكرة في انتظار صعود نجمهم المفضل إلى المسرح.

وصعد الهضبة على أنغام أغنية "يا أنا يا لأ"، التي أشعلت المسرح منذ اللحظة الأولى، وتفاعل معها الجمهور بعفوية بالغة. واستكمل دياب وصلته بعدد من أنجح أغانيه، منها "برج الحوت"، و"إنت الحظ"، و"ده لو اتساب"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين لم يتوقفوا عن الغناء والتصفيق.

ألبوم جديد على الأبواب في سياق موازٍ، يترقب عشاق الهضبة طرح ألبومه الجديد خلال الأسابيع المقبلة، والذي يُنتظر أن يُحدث ضجة كبيرة في الوسط الفني، خاصةً مع تأكيد مصادر مقربة بأنه يتعاون في هذا العمل مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والعالم العربي.

ومن بين الأسماء اللامعة التي يتعاون معها في الألبوم: عمرو مصطفى، عزيز الشافعي، تامر حسين، وأيمن بهجت قمر، الذين سبق أن شكلوا مع الهضبة ثنائيات ناجحة ساهمت في صنع عدد من أبرز محطاته الفنية.

عمرو دياب.. النجم الذي لا يغيب



ويستمر عمرو دياب في الحفاظ على مكانته كأيقونة غنائية نادرة، بفضل قدرته على التجديد الدائم، والتواصل مع جمهوره بلغة الموسيقى الحديثة، دون أن يفقد لمسته الكلاسيكية الخاصة.

ومع كل صيف، يثبت الهضبة أنه الرقم الصعب في معادلة الغناء العربي، وأن حضوره ليس مجرد حفل، بل ظاهرة فنية حقيقية.

