هاني رمزي يتصدر الترند بسبب نيكولاس كيدج: "لو مثل شخصيتي هيعملها أحسن مني!"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشعل الفنان هاني رمزي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة جديدة للنجم العالمي نيكولاس كيدج من كواليس أحدث أفلامه، والتي كشفت عن شبه لافت بين النجمين، ما دفع المتابعين لعقد مقارنات طريفة بينهما.

وتعليقًا على هذا التشابه، قال هاني رمزي مازحًا: "أنا من عشاق نيكولاس كيدج، ومن النجوم المفضلين عندي.. واكتشفنا إن في شبه كبير بينا، ولو عمل شخصيتي في عمل فني، أكيد هيعملها أحسن مني".

يُذكر أن آخر ظهور درامي لهاني رمزي كان في مسلسل "العائدون" عام 2022، حيث شارك كضيف شرف في عمل تناول جهود المخابرات المصرية لمواجهة الإرهاب، وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه. المسلسل من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة.

أما على الصعيد السينمائي، فكان آخر أعماله فيلم "200 جنيه"، الذي استعرض حكايات اجتماعية متنوعة من خلال ورقة نقدية تنتقل بين عدة شخصيات من طبقات مختلفة. الفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم، أبرزهم إسعاد يونس، أحمد السقا، وأحمد رزق.