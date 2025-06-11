هنا الزاهد تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها مع أمير كرارة في كواليس "الشاطر" من قلب اليونان

القاهرة - محمد ابراهيم -

خطف الثنائي أمير كرارة وهنا الزاهد أنظار الجمهور بعد مشاركتهما صورًا حصرية من كواليس تصوير فيلمهما الجديد "الشاطر"، الذي يجري تصويره بين تركيا واليونان، في أجواء مليئة بالحيوية والطاقة، ما دفع باسم هنا الزاهد لتصدر تريند جوجل خلال الساعات الماضية.

ونشرت هنا الزاهد عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي في "إنستجرام" صورة جمعتها بـ أمير كرارة خلال تجولهما في أحد الشوارع اليونانية، بينما شارك كرارة صورة له بمفرده على أنغام الموسيقى الشهيرة "زوربا" اليونانية، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعي النجمين.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء فريق عمل الفيلم من تصوير جميع مشاهده، والتي تنقلت بين أنطاليا بتركيا وعدة مناطق في اليونان، ليبدأ العد التنازلي لطرح البرومو الرسمي للعمل، تمهيدًا لعرضه في دور السينما خلال يوليو المقبل ضمن موسم أفلام صيف 2025.

"الشاطر" فيلم أكشن كوميدي، يجسد فيه أمير كرارة شخصية "دوبلير" محترف، بينما تظهر هنا الزاهد بدور عاملة في السيرك. ويشارك في بطولة الفيلم: مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، عادل كرم، ومحمد القس، مع ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف أبرزهم خالد الصاوي. العمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.