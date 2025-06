"حرب العروش تعود بشكل جديد".. لعبة فيديو ملحمية من Game of Thrones تمنح اللاعبين زمام السيطرة على ويستروس

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مفاجأة لعشاق عالم "ويستروس"، كشف صناع مسلسل Game of Thrones عن إصدار لعبة فيديو استراتيجية جديدة بعنوان Game of Thrones: War For Westeros، مستوحاة من أحداث المسلسل الشهير الذي عرض عبر شبكة HBO، وتُصنّف اللعبة ضمن فئة الألعاب "الملحمية"، حيث تتيح للمستخدمين فرصة قيادة أعظم بيوت ويستروس وخوض حرب الملوك الخمسة.

وتصف الشركة المطورة اللعبة بعبارات مثيرة: "اغزُ الممالك السبع وحدك أو مع أصدقائك، قُد البيوت العريقة، احشد أبطالاً أسطوريين، وأعد كتابة مصير المملكة... فهل تمتلك الجرأة لاعتلاء العرش الحديدي؟"

ويستطيع اللاعبون الاختيار بين قيادة عائلات ستارك، أو لانستر، أو تارجاريان، بل ويمكنهم أيضًا بناء جيش من الموتى من خلال شخصية ملك الليل.

الفيديو الترويجي للعبة كشف عن ظهور شخصيات محبوبة من المسلسل مثل جون سنو (كيت هارينغتون)، دينيريس تارجاريان (إميليا كلارك)، وجايمي لانستر (نيكولاي كوستر-فالداو)، مما يعزز ارتباط اللعبة بالأجواء الأصلية للمسلسل.

المثير أن اللعبة لا تلتزم بسردية المسلسل الأصلية، إذ أكد المطورون أن اللاعبين سيحظون بفرصة إعادة رسم نهاية القصة والتحكم الكامل في مصير العالم، مما يجعل التجربة فريدة من نوعها لعشاق الملحمة.