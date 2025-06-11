بطل جديد يسطع في سماء السينما التركية.. بوراك أكاش يخوض تجربة استثنائية في "نيكاى أكسيانتار"!

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة فنية جديدة وواعدة، ينضم الممثل التركي بوراك أكاش إلى قائمة أبطال فيلم "نيكاى أكسيانتار"، مجسدًا شخصية المغني نيكو، في دور يُتوقع أن يترك بصمة قوية في مسيرته الفنية.

الفيلم من إنتاج شركة BKM، ويُعد واحدًا من أبرز المشاريع السينمائية القادمة التي تحاكي قصصًا إنسانية حقيقية، حيث يُجسد أكاش قصة فريدة من نوعها مستوحاة من حياة المغني نيكو الذي تنقّل بين أروقة الشهرة والمأساة.

ويُعتبر هذا الدور تحديًا جديدًا لبوراك أكاش، الذي عبّر عن فخره وسعادته بتقديم هذه الشخصية، قائلًا: "أنا فخور بأنني لعبت دور نيكاي أكسيانتار"، مؤكدًا أن العمل يحمل طابعًا مختلفًا يجمع بين الألم والإنجاز.

الفيلم من تأليف نرمين يلدرم، وإخراج ملتَم كابتان، ويُنتج ضمن سلسلة من الأفلام التي تصوّرها عدسة المخرج تشاغان إرماك، ليجتمع في هذا العمل كوكبة من صناع السينما التركية المتميزين.

ومن المقرر أن يُعرض العمل لأول مرة على منصة نيتفلكس، وفقًا لما ذكرته الصحفية بيرسين التونتاش، ما يمنحه فرصة للوصول إلى جمهور عالمي واسع، ويضعه ضمن أبرز إنتاجات السينما التركية لهذا العام.