مجد القاسم يحيي ليلة طربية في ساقية الصاوي: موعد مع الذكريات وأغاني التسعينات

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان السوري مجد القاسم لإحياء حفل غنائي كبير في قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك يوم الاثنين الموافق 30 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يلتقي بجمهوره المصري في ليلة طربية استثنائية تعيدهم إلى زمن الفن الجميل.

وكشف مجد القاسم عن تفاصيل الحفل المنتظر، مشيرًا إلى أنه أعد لجمهوره باقة مميزة من أشهر أغانيه التي طالما ارتبطت بذكرياتهم، خاصة تلك التي تعود إلى فترة التسعينات وبدايات الألفينات، وهي المرحلة التي شهدت تألقه وبروزه على الساحة الغنائية العربية.

ومن بين الأغاني التي سيشدو بها خلال السهرة، أغنية "غمض عينك" التي حققت نجاحًا واسعًا ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم. وأكد القاسم أن الحفل سيكون بمثابة لقاء دافئ مع جمهوره، يسوده الحنين والطرب الأصيل، لافتًا إلى أنه حريص على تقديم مفاجآت فنية تليق بجمهوره العريض في مصر.

يُذكر أن مجد القاسم يُعد واحدًا من أبرز الأصوات العربية التي برزت في فترة التسعينات، ونجح في تثبيت اسمه على الساحة الفنية بفضل صوته القوي وإحساسه العالي، ومجموعة من الأغاني التي حققت له شهرة واسعة في الوطن العربي.