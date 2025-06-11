نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم مارفيبل يحقق انطلاقة قوية في شباك التذاكر العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فيلم مارفيبل في تحقيق انطلاقة قوية في شباك التذاكر العالمي، حيث وصلت إيراداته إلى 374 مليونًا و509 آلاف دولار منذ طرحه في دور العرض، ليواصل حصد النجاح على المستويين المحلي والعالمي.

وانقسمت الإيرادات بين 186 مليونًا و413 ألف دولار من دور العرض الأمريكية، و188 مليونًا و95 ألف دولار من السوق العالمي، وذلك بعد طرحه في مصر يوم 30 أبريل، وفي باقي دول العالم في 2 مايو الجاري. وتبلغ مدة الفيلم ساعتين و6 دقائق.

تدور أحداث Thunderbolts حول فريق غير تقليدي من الأبطال ذوي الماضي المظلم، يُجبرون على تنفيذ مهمة بالغة الخطورة بعد نجاتهم من الموت، ما يضعهم في مواجهة مباشرة مع ماضيهم القاتم وصراعاتهم الداخلية.

الفيلم من إخراج جيك شراير، وتأليف إريك بيرسون وجوانا كالو، ويضم كوكبة من النجوم أبرزهم: فلورنس بوج، سيباستيان ستان، ديفيد هاربور، جوليا لويس-دريفوس، لويس بولمان، أولجا كوريلينكو، وهانا جون-كامين.

وقد تم تصنيف الفيلم PG-13 نظرًا لاحتوائه على مشاهد عنف قوية، وبعض الإشارات المثيرة، وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى لغة حادة وأفكار جريئة