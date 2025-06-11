ياسمين صبري تتحدى نفسها في أول تجربة أكشن: 9 أشهر من التصوير والمطاردات!



القاهرة - محمد ابراهيم - وصفت الفنانة ياسمين صبري فيلم "المشروع إكس" بأنه يمثل محطة فارقة في مسيرتها الفنية، موضحة أن التحضير له استغرق نحو تسعة أشهر، بسبب تعدد مواقع التصوير والاعتماد الكبير على المشاهد الخارجية، وهو ما تطلّب تجهيزات دقيقة وجهودًا مضاعفة من فريق العمل.

وأكدت خلال تصريحات صحفية أن الفيلم يجمع بين الإثارة والتشويق، ويرتكز بشكل أساسي على مشاهد الأكشن والحركة، مما جعله مختلفًا كليًا عن تجاربها السينمائية السابقة.

وأشارت إلى أن "المشروع إكس" يعد أول دخول حقيقي لها في عالم أفلام الحركة، حيث قامت بأداء عدد من مشاهد المطاردات والحركات الخطرة بنفسها، بعد خضوعها لتدريبات مكثفة استمرت لعدة أسابيع.

واعتبرت ياسمين صبري، أن هذا الدور كان تحديًا شخصيًا بالنسبة لها، لكنها استمتعت به كثيرًا واستفادت منه، خصوصًا أنه اعتمد أكثر على الأداء الجسدي والحركي بدلًا من الحوارات، وهو ما أحبته لأنه تجربة جديدة تمامًا عليها.

كما عبّرت عن سعادتها بالتعاون مع الفنان كريم عبد العزيز، الذي يشاركها بطولة الفيلم، واصفة إياه بالفنان الملتزم وصاحب الحضور القوي، مشيرة إلى أن وجوده أضفى طاقة إيجابية واضحة على أجواء العمل.