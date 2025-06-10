القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل المطرب الشاب آدم البنّا، تحقيق النجاحات المتتالية، حيث تصدّرت أغنيته الجديدة "هنعمل إيه" قائمة التريند على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، كما تجاوزت حاجز النصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في تأكيد جديد على جماهيريته المتصاعدة.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، وإنتاج شركة روتانا، وتحمل الأغنية طابعًا عصريًا وإحساسًا صادقًا.

هنعمل إيه" لـ آدم البنّا تتصدّر التريند على منصة "إكس" وتتجاوز نصف مليون مشاهدة على يوتيوب

آدم البنا

ويأتي هذا النجاح بعد الموجة الكبيرة التي أحدثها آدم البنّا،مؤخرًا خاصة بعد إعادة تقديمه لأغنية "طل الهوى" (المعروفة أيضًا بـ "حلف القمر") للفنان جورج وسوف، والتي تصدّرت الترند وحققت ملايين المشاهدات على "تيك توك" ومنصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأصوات الصاعدة.

كما لاقت النسخ التي قدّمها آدم بصوته الخاص لعدد من الأغاني الكلاسيكية تفاعلًا واسعًا، من بينها: "جرحونا"، "طاير يا هوى"، "كان يا ما كان"، "وحشني نفسي"، "على رمش عيونها"، و"وصفولي الصبر"، حيث أعاد تقديمها بروح جديدة لاقت إعجاب الجمهور.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد عبّر عن إعجابه بأداء آدم البنّا، وكتب عبر حساباته الرسمية: "من يعرفه؟ ياليت يتواصل معنا وشركة بنش مارك حالًا"، وبعد هذا التفاعل، سافر آدم إلى السعودية للمشاركة في فعاليات موسم الرياض، ضمن كوكبة من أبرز النجوم، مما أكد حضوره القوي على الساحة الفنية.

يُذكر أن آدم البنّا كان قد طرح منذ فترة أغنية "دخلوا بيتنا" من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان محمد عبيه، وتوزيع محمد عمار، وحققت أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب، في خطوة أخرى ضمن سلسلة نجاحاته المستمرة.