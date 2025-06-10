نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "سيكو سيكو" يحقق رسميًا لقب الفيلم الأكثر مشاهدة عند عرضه الأول على يانغو بلاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم "سيكو سيكو" نجاحًا استثنائيًا على منصة يانغو بلاي، ليصبح رسميًا الفيلم الأكثر مشاهدة عند عرضه الأول، متجاوزًا جميع أرقام المشاهدة السابقة على المنصة. وخلال الأيام الأربعة الأولى من عرضه وحده، شُوهد "سيكو سيكو" بنسبة تزيد عن 70% مقارنةً بالفيلم السابق صاحب أعلي أرقام مشاهدة عند عرضه الأول على يانغو بلاي.



كما ساهم هذا النجاح في رفع ترتيب تطبيق يانغو بلاي ليحتل المرتبة الأولى ضمن فئة الترفيه على متجر App Store في مصر والإمارات العربية المتحدة، متقدّمًا على معظم منصات البث المنافسة. كما تصدر التطبيق قائمة المواضيع الأكثر تداولًا على منصة X (تويتر سابقًا)، ليصبح رقم 1 في الإمارات والكويت ومصر، واحتل المرتبة الأولى في مؤشرات البحث على جوجل في مصر.

فيلم "سيكو سيكو" يحقق رسميًا لقب الفيلم الأكثر مشاهدة عند عرضه الأول على يانغو بلاي



يعكس أداء "سيكو سيكو" الإقبال المتزايد على المحتوى العربي المحلّي، ويؤكد دور يانغو بلاي في دعم المحتوى العربي الأصلي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



فيلم "سيكو سيكو" متاح الآن للمشاهدة على يانغو بلاي، مع فترة تجريبية مجانية لمدة 90 يومًا للمستخدمين الجدد.