بإطلالة جريئة.. مي القاضي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالكاش مايوه

القاهرة - محمد ابراهيم - اشعلت الفنانة مي القاضي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما شاركت صورتها بإطلالة جريئه عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

أحدث ظهور لـ مي القاضي

وظهرت مي القاضي بإطلالة صيفية لافتة مرتدية كاش مايوه باللون البيج،كما تركت شعرها منسدلًا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

مي القاضي في رمضان 2025

وشاركت مي القاضي في رمضان 2025 بمسلسل "العتاولة 2"، وظهرت مي ببدلة رقص وقدمت وصلة رقص داخل كبارية على أنغام "أنتي الوحش" للمطربين حسن شكوش وحمادة مجدي، مما جعل الجمهور يتفاعل معها، والمسلسل من بطولة النجوم أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومصطفى أبو سريع، وزينة، وفيفي عبده، ونسرين أمين، ومريم الجندي، ومي القاضي، وهدى الإتربي، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

آخر أعمال مي القاضي

وكان آخر أعمال مي القاضي هو مسلسل "البيت بيتي" المكون من 10 حلقات، بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، مي القاضى، محمود حافظ، سليمان عيد.

كما شاركت في مسلسل "صيد العقارب"، بطولة غادة عبد الرازق تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن وشارك في العمل كل من محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماخر وآخرين، وشاركت أيضًا في مسلسل "رحيل"، بطولة ياسمين صبري، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام، ومسلسل تل الراهب، تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبد الرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.