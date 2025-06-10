برفقة أمير كرارة.. هنا الزاهد تروج لفيلم الشاطر

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة هنا الزاهد لفيلمها الجديد الشاطر، ويشاركها بطولته الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض السينمائي.

هنا الزاهد تروج لفيلم الشاطر

ونشرت هنا الزاهد صورة تجمعها بأمير كراره من كواليس الفيلم، عبر خاصية “ستوري”، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

تفاصيل فيلم الشاطر

ويضم فريق عمل فيلم الشاطر نخبة من النجوم منهم؛ أمير كرارة، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب، ومحمد القس، وأحمد عصام السيد. والمسلسل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وتدور احداثه في إطار مزيج من الكوميديا حول شخص يعمل دوبلير لتجسيد المشاهد الخطيرة لعدد من المشاهير، مما يجعله يواجه العديد من المتاعب بسبب طبيعة عمله.

أحدث أعمال هنا الزاهد

تشارك هنا الزاهد في فيلم “إن غاب القط” من بطولة آسر ياسين، وتدور أحداث العمل، المقرر عرضه في دور العرض المصرية والعربية خلال 2025، في إطار اجتماعي كوميدي، وتجري حاليًا مخرجته معاينة واختيار أماكن التصوير، كما بدأت الزاهد التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الزواج سم قاتل"، الذي تنافس به في موسم رمضان 2025، من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

آخر أعمال هنا الزاهد

وكان آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم “ريستارت” الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم تامر حسني، وعصام اليسقا، وميمي جمال، وباسم سمرة، وتوانا الجوهري، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، وأحمد حسام ميدو، ورانيا منصور، وإلهام شاهين. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، وايضا شاركت في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي شاركها بطولته النجم هشام ماجد، وحقق نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي.