نسرين طافش تتألق بفستان أبيض بسيط في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة نسرين طافش في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، بإطلالة جذابة تخطف الأنفاس.

أحدث ظهور لـ نسرين طافش

ونشرت نسرين طافش مجموعه من الصور وأطلت بفستان أبيض متوسط الطول، وأمسكت حقيبة باللون الأصفر، صغيرة الحجم.

آخر أعمال نسرين طافش في السينما

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرا فيلم “الدشاش” من بطولة النجم محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسريم طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

آخر أعمال نسرين طافش في الدراما

بينما كان اخر اعمال نسرين طافش في الدراما هو مسلسل جوقة عزيزة الذي دارات أحداثه حول الراقصة عزيزة خوخة التي سحرت القلوب ببلاد الشام بفترة ثلاثينيات القرن الماضي والتي لُقبت بملكة المسرح، وذلك في خلال الاحتلال الفرنسي لدولة سوريا، وحينها يقع كولونيل فرنسي بحبها فيجاول السيطرة عليها حتى تبادله الشعور نفسه.

أحدث أعمال نسرين طافش

كما انشغلت نسرين طافش الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دون مقابل" مع هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد.