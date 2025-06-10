نقل مُباشر لكل مبارايات النادي الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية من أمريكا حصريًا على قنواتMBCمصر

القاهرة - محمد ابراهيم - كعادتها في تقديم أفضل خدمة تُلبي احتياجات المُشاهدين في مصر والعالم العربي تنفرد شاشة "MBC مصر2" بنقل مُبارايات كأس العالم للأندية لكرة القدم والتي تُقام في أمريكا، حيث تُقدم القناة بث حي ومُباشر لكُل مُبارايات النادي الأهلي المصري، ونادي الهلال السعودي بالإضافة لعدد من المُباريات الهامة على مدار البطولة. ويسبق المُباريات ويتخللها إستديوهات تحليلية مُميزة تضم نُخبة من ابرز المُتخصصين ونجوم كرة القدم في مصر والعالم العربي.

شاشة قنوات MBC مصر تنقل مباشرةً مباريات الأهلي والهلال السعودي

يبدأ البث المُباشر للمباريات فجر "الأحد" المُقبل حيث تنقل شاشتي "MBC مصر" و"MBC مصر2" الساعة الثالثة صباحًا مُباراة الأهلي المصري ونادي إنتر ميامي الأمريكي، "المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية"، ويسبق المُباراة بداية من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل إستديو تحليلي مُميز.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

ثم تنقل شاشة "MBC مصر2" يوم "الأبعاء" 18 يونيو مُباراة الهلال السعودي وريال مدريد الأسباني في تمام الساعة العاشرة مساء، وفي تمام الواحدة صباح "الخميس" 19 يونيو تنقل مُباراة باتشوكا وسالزبورج ضمن مُباريات البطولة.

وتنفل "MBC مصر" و"MBC مصر2" "الخميس" 19 يونيو مباراة النادي الأهلي ونادي بالميراس في تمام الساعة السابعة مساء، ويسبق المُباراة بداية من الساعة السادسة والنصف مساءً إستديو تحليلي مُميز.

ثم تنقل شاشة "MBC مصر2" يوم "الأحد" 22 يونيو في تمام العاشرة مساءً مُباراة ريال مدريد وباتشوكا، وفي تمام الواحدة صباح الإثنين 23 يونيو تنقل مُباراة الهلال السعودي وسالزبورج.

وتنقل "MBC مصر" و"MBC مصر2" في تمام الرابعة صباح "الثلاثاء" 24 يونيو، مُباراة الأهلي وبورتو، ويسبق المُباراة بداية من الساعة الثالثة والنصف صباحًا إستديو تحليلي مُميز.

وتنقل شاشة "MBC مصر2" في تمام الرابعة صباح "الجمعة" 27 يونيو، مُباراة الهلال السعودي وباتشوكا.

وعلى صعيد البرامج الخاصة والتغطيات المتميزة والمستمرة للبطولة، تُقدم "MBC مصر" بداية من "الجمعة" المُقبلة يوميًا الساعة الثانية عشر والنصف برنامج "اللعيب في المونديال" مع مهيب عبد الهادي، وتُقدم شاشة "MBC مصر2" يوميًا في تمام الثامنة مساءً بداية من الجمعة برنامج "مساء الأنوار في المونديال" مع مدحت شلبي، وتُقدم أيضًا يوميًا في تمام العاشرة والنصف مساءً "ستديو MBC مصر" مع إبراهيم فايق.

جدول مباريات كأس العالم للأندية

مُباراة الأهلي وإنتر ميامي "الأحد" 15 يونيو، الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مُباراة الهلال السعودي وريال مدريد الأسباني "الأربعاء" 18 يونيو 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مُباراة باتشوكا وسالزبورج "الخميس" 19 يونيو الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مُباراة الأهلي وبالميراس "الخميس" 19 يونيو، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مُباراة ريال مدريد وباتشوكا "الأحد" 22 يونيو الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مُباراة الهلال السعودي وسالزبورج "الإثنين" 23 يونيو 1:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مباراة الأهلي وبورتو "الثلاثاء" 24 يونيو، الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مُباراة الهلال السعودي وباتشوكا "الجمعة" 27 يونيو، الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.