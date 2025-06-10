نوال الزغبي تطرح " ماضي وفات".. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت النجمة الذهبية نوال الزغبي ثاني أغنيات ألبومها الجديد "يا مشاعر" بعنوان "ماضي وفات" وهي من كلمات احمد حسان وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمر عبد الفتاح.

الكليب يتسم بالبساطة والجمال، وهو عبارة عن جولة في كواليس جلسة التصوير الخاصة بالألبوم الجديد، وقام بإخراجه رامي نبها.

هذا وتتحضر نوال لغناء "ماضي وفات" و"يا مشاعر" للمرة الأولى على مسرح Casino de Paris يوم الجمعة ١٣ حزيران الحالي.

تصدر اسم الفنانة نوال الزغبي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت في خطوة أثارت ترقبًا واسعًا بين متابعيها، عن اقتراب طرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "يا مشاعر".