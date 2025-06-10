حماقي يتألق بأضخم حفلات عيد الأضحى على شاطئ المنصورة الجديدة.. ويستعد لـ "موازين"

القاهرة - محمد ابراهيم -



أحيا الميجا ستار محمد حماقي أضخم احتفالات عيد الأضحى التي شهدت حضورا جماهيريا غير مسبوق من مختلف محافظات الجمهورية بالاضافة إلى تجهيزات لايف بمواصفات عالمية على شاطئ البحر المتوسط لإحدى قرى المنصورة الجديدة.



بدأ الحفل قويا مع صعود حماقي على خشبة المسرح مرددا اغنية " نفسي ابقي جنبه" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب وإطلاق السنة ال fire works المبهرة للفنان أحمد عصام.



وحرص حماقي في بداية الحفل على تهنئة الجمهور بعيد الأضحي وووجه لهم تحية خاصة لحفاوة الاستقبال ثم انطلق ليقدم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق يها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا مالامة" ،" م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي"،"أدرنالين " و"قلبي حبك جدا" و "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة".. بالاضافة إلى بعض أغاني ألبومه الاخير "هو الأساس".



وقبيل ختام الحفل تزايدت أجواء البهجة والحماسة مع أغنية "ام الدنيا "حيث تزين خلالها المسرح كاملا بالعلم المصري.



وكانت إدارة مهرجان موازين قد أعلنت عن تفاصيل حفل حماقي والذي تم تحديده ليكون يوم 21 يونيو الجاري.

على جانب آخر حقق حماقي فى عام 2024 نجاحات غير مسبوقة علي المستوي العربي والخليجي بمواسم الرياض وجدة وجولة المملكة ودبي والكويت وقطر وعالميا حيث قدم جوله غنائية ناجحه بكندا والولايات المتحدة الأمريكية.. بالإضافة إلى إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفل الأحلام ".

ومن المتوقع ان يطلق حماقي ألبومه الجديد في عام 2025 خاصة مع جلسات العمل المكثفة التى يجريها مع كبار صناع الأغنية بالعالم العربي من شعراء وملحنين وموزعين.