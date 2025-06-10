نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك زاهر تكشف عن تعرضها لوعكة صحية وتطلب الدعاء من جمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن تعرضها لوعكة صحية منذ أيام وذلك عبر خاصية القصص بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث نشرت قائلة: "طب انا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو الحاجات الإيجابية من الآخر ولما كنت انزل حاجه سلبية كنت باخدها بهزار وبخليها للـ close friends وبهزر بيني وبين صحابي ".

واضافت: "بس حاسة ان الفترة الأخيرة بيجيلي كومنتات كلها ما انتي عايشه ومبسوطة واحنا مش عايشين وايه كل اللي انتوا فيه وحاسه ان في ناس بصه على اتفه الحاجات.. اللي ممكن تكون عندي أو بتبسطني زي مثلا اني انزل اروح الجيم أو اخرج مع صحابي أو يكون شكلي حلو وانا رايحه مناسبه معينه"

وتابعت: "حبيت اقولكم ان الحياة مش وردي وبقالي 3 أيام تعبانة شوية وعندي حاجه لحد دلوقتي مش فاهمين سببها ايه وجت فجأة وكنت قبلها زي الفل وفي نحو نص ساعة مش عارفه انزل أو حد يشوفني باللي انا فيه ونفسيتي وحشه أو ي وانا بحكي الكلام ده عشان تعرفوا ان حياتي فيها الحلو والـ9حش والله زي اي حد بس انا بحب دايما اشير الحلو بس وغالبا ده غلط فقررت اشاركم الـ9حش كمان.. مع ان اللي بيحصلي دلوقتي انا بحمد ربنا عليه وعارفه إنه بإذن الله هيكون حاجه بسيطه وان شاء الله اخف".

استوري ملك أحمد زاهر

واختتمت حديثها قائلة: "وكله يبقى تمام بس مخلي نفسيتي وحشه أو ي وحقيقي كل اللي طلباه انكم متحكموش على حد من السوشيال ميديا أو من ظهوره في اي حاجه لأنها بتوري 20% من حياته.. ادعولي اخف وشكرًا".

آخر أعمال الفنانة ملك أحمد زاهر



وكان اخر اعمال ملك احمد زاهر هو مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

ملك أحمد زاهر

كما شاركت في مسلسل محارب وهو 30 حلقة، ومن بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما ظهر عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد المصري وعفاف شعيب وتامر عبدالمنعم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.