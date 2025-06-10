نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيام علي يتعاون مع دنيا النوبي بالذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المطربة الشابة دنيا النوبي عن أغنيتها الجديدة "غصب عني" والتي نشرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة



الأغنية من كلمات أدهم معتز،ألحان تيام علي وتوزيع يوسف حسين وتم إخراجها فيديو كليب الأغنية بالكامل بالذكاء الاصطناعي للمخرج أحمد حمدي



أغنية غصب عني تأتي ضمن سلسلة نجاحات مؤخرا للمنتج ميدو فؤاد وشركة new era في دعم المواهب الشابة ونجاحات آخرى في أغاني مثل "يا عراف" و"لو جاي في رجوع"

وعبرت دنيا النوبي عن سعادتها بالتعاون مع فريق عمل الأغنية وردود فعل الجمهور خصوصا بالفيديو كليب الذي لم يصدق أن كل لقطاته تم إخراجها بواسطة الذكاء الاصطناعي

كلمات أغنية "غصب عني":

غصب عني..

كل حاجة حلوة بُعدو خدها مني..

و الفراق عذابو دايما بيهاجمني..

ساب مكان الدنيا دي ماتعوضوش..

مين فاضلي..

بعد منو فالحياةدي مين فاضلي..

ذكرياتو بتلازمني.. زي ضِلّي..

مهما اقول نسيتو بردو مانستوش..

فين طريقو..

ليه السكك عمالة من بعديه يضيقو..

احساس الفراق انا مابقتش اطيقو..

نفسي يرجعلي النهاردة قبل بكرة..

ناس تشوفو..

يتحكيلي من بعيد ل بعيد ظروفو..

قلبي مرمي من غيابو وسط خوفو..

كل حاجة جوا مني لسة فاكرة..

بيعاندي..

قلبي ليه ف نسيانو دايما بيعاندني..

لو بقرب انسى خطوة يقوم باعدني..

و ارجع تاني من مكان مانا ما ابتديت..

فجأة سابني..

وسط حيرة اسألة مين هيجاوبني..

ذكرياتنا كل ليلة بتعاقبني..

رافضة يوم تسيبني اقول خلاص نسيت …