نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور عن زوجته: "كنت بقول يا رب يعني الواحد ميتجوزش واحدة زي كده؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار كشف الفنان تامر عاشور، عن قصة حبه لـ زوجته الإعلامية نانسي نور، مشيرًا أنه كان معجبا بها منذ سنوات قبل زواجهما، وذلك من خلال لقائه في برنامج “صاحبة السعادة” للنجمة إسعاد يونس.

وقال تامر عاشور: كنت بشوف نانسي على التليفزيون ومكنش ليا أي علاقة بيها، وكنت بقول يا رب يعني الواحد ميتجوزش واحدة زي كده؟، والموضوع اتنسى بالسنين، ولما اتعرفنا على بعض عدى شهور واتقدمت لوالدها وهو صعب جدًا وكان بيختبرني، وبعدين اتفقنا وعملنا كتب الكتاب، يعني ده أصلًا مكنش فرح ده كان كتب كتاب، ولكن من كتر الناس اللي حضرت افتكروه فرح.

وتابع: فيه ميزة في نانسي لذيذة جدًا أنها سهلة، كلامها سهل وتصرفاتها سهلة ومعندهاش تكليف وهي بتتكلم، وهي بسيطة وده بيخليني على راحتي، إحنا خلصنا الفرح وبعدين سافرنا ومحستش إن فيه وقت لازم نقعده علشان ناخد على بعض، أنا حسيت أنها مني وحاسس أني أعرفها بقالي فترة كبيرة، وهي السبب في ده لأنها لينة وحتى لما تزعل أو لو ألفت زعل زي الستات ما متألف الزعل، لو جتلها النوبة دي بتبقى لذيذة جدًا وسهلة التفاهم.

واختتم: بتوفرلي دايمًا الوقت اللي يخليني أعرف ألحن وأقعد مع صحابي وأهلي، ربنا يباركلها ويخليها، وأغنية خليني في حضنك أهدتها ليها وقت الفرح ولغاية دلوقتي تخصها.