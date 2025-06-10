روتانا وسالم الهندي يفاجئان محمد عبده بعيد ميلاده في اضخم "حفلات عيد الاضحى 2025"

القاهرة - محمد ابراهيم - في مفاجأة أعدتها مجموعة روتانا للموسيقى بقيادة الاستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، تم الاحتفال خلال ايام عيد الاضحى المبارك وضمن عنوان "عيدكم الخبر" بعيد ميلاد "فنان العرب" محمد عبده خلال الحفل الكبير الذي دشن مسرح "الخبر ارينا" بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم وإشراف روتانا، وسط حضور غفير ملئ المكان لا سيما وان الحفل قبل ثلاثة أسابيع على موعده تم الإعلان ان تذاكره Sold Out، وهي المفاجاة التي دعت "ابونوره" ان يعلن تقديره وشكره لمن قام بها، شاكرا ايضا الجمهور الذي ظل مؤازرا له طوال اكثر من نصف قرن رسم فيها الاغنية السعودية بريشة من ذهب خلال مشواره الكبير الحافل بالعطاء والنجاح والحب والاحترام.

وفي حفل "الخبر ارينا"، كان أ.سالم الهندي في استقبال فنان العرب عند وصوله المكان، والتقيا سويا اهل الاعلام والسوشيال ميديا وباركا تدشين الصرح الجميل "الخبر ارينا"، واجاب محمد عبده عن الاسئلة المتعلقة بالبومه الجديد الذي صدر مؤخرا بعنوان "احد سأل عني 2025”.

و ثم استقبله الجمهور في ليله ساحرة من الطرب والسلطنة رافقه فيها المايسترو السعودي هاني فرحات وفرقته الموسيقية.

وبجمال وعذوبة حنجرة محمد عبده بدأ برنامج حفله باغنية "صوتك يناديني"، تلتها روائعه: (يا غايبه، انت السما، ارفض المسافة، بنت النور، يا جنة الدنيا، على البال، مجموعة إنسان، كل ما نسنس، ابعتذر، لي ثلاث ايام، ابي منها الخبر) وقد تخلل غناء محمد عبده مفاجأته عندما صعد أ.سالم المسرح وتوجه نحوه ليبارك له العهد الجديد من عمره ويصطحبه لتقطيع تورتة عيد الميلاد.

وكانت موجودة بين الحضور صوت روتانا القادمة المطربة السعودية الشابة زينه عماد التي سبق ان شاركت مع ابونوره بعض لياليه في مواسم الرياض فتمنت له مع الجمهور ورعاة الحفل Flynas وCode Red بمناسبة عيد ميلاده طول العمر ووافر الصحة وان يبقى مشعا ومتوهجا كما اعتدناه دوما رمز الاغنية السعودية الكبير.