أمينة خليل تخطف الأنظار في زفافها الثاني باليونان.. إطلالة أنثوية أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة أمينة خليل جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة من حفل زفافها الثاني الذي أقيم في اليونان، على المصور أحمد زعتر، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة نالت إعجاب المتابعين، وجمعت بين الرقي والبساطة في تفاصيلها.

إطلالة امينة خليل في زفافها الثاني

اختارت أمينة خليل فستانًا أبيضًا بتصميم "أوف شولدر" (كتف مكشوف)، أضفى عليها لمسة أنثوية ناعمة، وتميّز الفستان باستخدام الدانتيل الفاخر الذي غطى الجزء العلوي منه، مما منح الإطلالة طابعًا كلاسيكيًا راقيًا، كما تميز التصميم بوجود قفازات يد مصنوعة من نفس خامة الدانتيل، مما أضاف لمسة من الأناقة الملكية.

جاءت اكسسوارات الرقبة المصممة خصيصًا لتكون من نفس خامة الفستان، لتُكمل الإطلالة بتفاصيل متناغمة وراقية، دون اللجوء إلى أي مبالغات، في تجسيد واضح لذوق أمينة الرفيع في اختيار إطلالات زفافها.

نجح فريق العمل في تقديم إطلالة متكاملة ومتناسقة من حيث الشعر والمكياج والتصميم، حيث أشرف على التنسيق العام للإطلالة الاستايلست محمد أشرف، بينما تولى خبير المكياج إتس نوهاثيموا مهمة إبراز ملامح وجه أمينة بمكياج هادئ وناعم، كما اهتمت كيمي صفدي بتصفيف الشعر بطريقة تناسب طابع الفستان والمكان.

حفل زفاف امينة خليل

أقيم الحفل في أجواء رومانسية باليونان حيث يفضل العديد من النجوم إقامة حفلاتهم الخاصة في وجهات أوروبية ساحرة، وقد لاقى الحفل تفاعلًا كبيرًا من الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بجمال أمينة وبساطة تفاصيل زفافها.

انهالت التعليقات على الصور التي نشرتها أمينة، حيث أشاد المتابعون بجمال الفستان، وباختيارها لتفاصيل ناعمة غير متكلّفة، تنسجم مع شخصيتها الأنيقة، كما عبّر محبوها عن سعادتهم بزواجها متمنين لها حياة مليئة بالحب والاستقرار.