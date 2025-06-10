شاهد.. أحدث ظهور لأيساف من حفله بالأسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا السوبر ستار أيساف أمس حفله بالاسكندريه وقام بغناء أحدث اغانيه ومنهم أغنيه اه بحبك، وعاشق بحب وغيرهم كثير وسط التفاف من الجمهور والاحتفال معه.

و قد أعلن الفنان إيساف من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك عن حفله القادم 9 يونيو بالاسكندرية حفلة عيد الأضحى رابع أيام العيد، ونشر الفنان إيساف البوستر الرسمي الخاص بالأعلان عن حفله القادم بالأسكندرية منذ أيام.

و يذكر أن حلّ الفنان إيساف ضيفًا على برنامج “اسمعني شكرًا” مع الإعلامية سيرا إبراهيم، في حلقة مشبعة بالمشاعر والبوح، تطرّق خلالها لمحطات إنسانية وفنية فارقة في حياته، فتحدث عن والده الراحل، ودموعه التي لا تجف على شقيقه، كما كشف الدور الذي لعبته زوجته في حياته، وانتقد حال الفن المعاصر، وأعلن عن أعماله الفنية القادمة وعلى رأسها مسلسل “غموض” الذي وصفه بتجربة مختلفة وشديدة الخصوصية.