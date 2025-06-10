نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلال صبري يهاجم طارق الشناوي بعد انتقاده لفيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم المنتج بلال صبري الناقد الفني طارق الشناوي بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها فيلم "ريستارت" بطولة النجم تامر حسني، والمعروض حاليًا بدور السينما ضمن موسم عيد الأضحى، معتبرًا أن الشناوي تجاهل عمدًا المجهود الضخم المبذول في العمل ووجه اتهامات لا تمت للواقع بصلة.

وكتب بلال صبري عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" منشورًا مطولًا قال فيه: "أستاذ طارق الشناوي، نفسي تجاوبني بصراحة، حضرتك شُفت فيلم تامر حسني (ريستارت) إمتى؟ أولًا، الفيلم حلو جدًا وبيتكلم عن ظاهرة موجودة فينا".

وأضاف: "الفنان تامر حسني جامد جدًا في الأداء، وإخراج الأستاذة المبدعة سارة وفيق فوق الممتاز، ليه بس بتحكم وتضيع مجهود ناس تعبوا واشتغلوا على الفيلم عشان يطلعوا بالمستوى ده؟ وانت بكل سهولة عايز تضيع مجهودهم".

وتابع صبري دفاعه عن صُنّاع العمل، قائلًا: "الفيلم مش مجرد تسلية، ده شغل محترم ومتكامل، وكل عنصر فيه اشتغل من قلبه، سواء تمثيل أو إخراج أو كتابة، وبنشوف رد فعل إيجابي من الجمهور".

واختتم حديثه بتأكيده على احترامه للنقد البناء، لكنه شدد على أن ما قاله الشناوي لا يمت للنقد المهني بصلة، بل هو هجوم غير موضوعي يفتقر للإنصاف في تقييم عمل جماعي بذل فيه كل فرد أقصى ما لديه.

انتقاد طارق الشناوي لـ ريستات

وكان الشناوي قد انتقد صُنّاع الفيلم خلال لقاء إعلامي في برنامج "ET بالعربي"، قائلًا: "الفيلم مفيش رؤية، مفيش إضافة، مفيش مخرج. أنا محستش إن سارة وفيق أضافت حاجة، ولو شلنا اسمها وحطينا إخراج تامر مش هتحس بفرق، لأنها مش بتستخدم أدوات المخرج. إحنا شايفين حوارات كوميدية فيها مبالغات واستظراف، وسايبة الممثلين، وكل ممثل بيقول اللي في دماغه".

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع عرض فيلم "ريستارت" في صالات السينما، وهو من بطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف أبرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، وظهور خاص للنجم الرياضي السابق أحمد حسام "ميدو".

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، وينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية ذات الطابع التشويقي، حيث يظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية "تجسدها هنا الزاهد"، تلجأ إلى السوشيال ميديا بحثًا عن التريند، وهو ما يضعهما في عدة مواقف كوميدية ساخرة.