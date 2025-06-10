نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يكشف عن حلمه بدويتو مع عمرو دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر الفنان رامي صبري عن تطلعه للتعاون مع كبار نجوم الغناء في مصر، وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب، مؤكدًا أنه يكن له كل التقدير والحب كأيقونة فنية مصرية.

ولم يقتصر حديث صبري على دياب فقط، بل امتد ليشمل الفنان محمد حماقي، كما شهد حفله الأخير في بورتو سعيد حضورًا جماهيريًا لافتًا وسط أجواء من البهجة والطرب.

رامي صبري: أتمنى الغناء مع عمرو دياب

كشف الفنان رامي صبري خلال لقاء تلفزيوني عن رغبته الكبيرة في التعاون مع الفنان عمرو دياب في دويتو غنائي، موضحًا أن الهضبة يُعد رمزًا فنيًا عظيمًا يفتخر به كل المصريين.

وقال: "عمرو دياب فنان كبير جدًا، وكلنا بنحبه وبنفتخر به كونه فنان مصري ناجح".

وأضاف صبري مؤكدًا: "الناس كلها عارفة إني بحب عمرو دياب، وأتمنى أعمل معاه دويتو يومًا ما".

دويتو محتمل مع محمد حماقي أيضًا

لم يكتفِ رامي صبري بالتعبير عن رغبته في التعاون مع عمرو دياب فقط، بل أشار إلى رغبته في تقديم عمل غنائي مشترك مع صديقه الفنان محمد حماقي. وأوضح:

"إحنا أصدقاء من زمان، وحماقي موسيقي محترم وأتشرف بعمل دويتو معاه أيضًا".

نجاح جماهيري في حفل بورتو سعيد

على صعيد آخر، حقق رامي صبري نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال حفله الغنائي الأخير الذي أقيم في بورتو سعيد، وشهد الحفل حضورًا لافتًا من الأسر والشباب من مختلف محافظات الجمهورية.

وكانت الأجواء مفعمة بالحيوية والفرح، حيث شارك الجمهور في أداء عدد كبير من أغاني رامي المعروفة، وسط تفاعل وحماس غير مسبوق.

أغانٍ طربية ورومانسية تشعل الأجواء

قدّم رامي صبري خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه الطربية والرومانسية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، منها: الفرصة التانية، كداب، وحبيبي الأولاني.

كما فاجأ الجمهور بتقديم أغنية الحب عيبنا للمرة الأولى على المسرح، وهي الأغنية التي قدّمها سابقًا ضمن السياق الدرامي لمسلسل "نقابل حبيب" الذي شارك في بطولته عدد من النجوم، منهم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي.

وقد حققت الأغنية نجاحًا واسعًا وتصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها في المسلسل، ما جعل أداءها في الحفل لحظة مميزة تفاعل معها الجمهور بحرارة.

ختام مميز ورسالة محبة للجمهور

أنهى رامي صبري حفله وسط تصفيق حار من الحضور، معربًا عن سعادته بالتواجد وسط هذا الكم الكبير من محبيه، وموجهًا رسالة شكر وامتنان للجمهور الذي كان سببًا رئيسيًا في نجاح الليلة.

بهذا الحفل وتلك التصريحات، يؤكد رامي صبري مجددًا مكانته على الساحة الغنائية، ويواصل سعيه لتقديم الجديد والتعاون مع رموز الفن المصري.