نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 يوليو.. بتر شو Better Show يعود بعرض "السنجة" على مسرح نهاد صليحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود فريق بتر شو Better Show بعد عامين بالعرض المسرحي "السنجة" مستوحى من الرواية الأكثر مبيعًا والتي تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد خالد توفيق، والعرض تأليف وإخراج مايكل مجدي، وذلك في السابعة مساء 10 و11 يوليو المقبل على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

أحداث عرض مسرحية السنجة



يدور العرض حول تحقيق لجريمة انتحار "عفاف"، والتي انتحرت وتركت كلمة مكتوبة على الحائط، في محاولة لتفسيرها خلال أحداث المسرحية.



وعن العرض يقول مخرجه مايكل مجدي: العرض يناقش فكرة الحقيقة المطلقة وجوانبها المتعددة من خلال هذه القصة البوليسية.

صناع العرض المسرحي السنجة



يشارك في بطولة العرض اوشين داود سليمان وجاكي بهاء وبيشوي شلبي ومريم مسعد خليل مسعد وألاء الشربيني ووسام يوسف وأحمد عليش وفادي مجدي وزينب عبد العزيز، وأنجي انيس وفادي محروس، وهند حسين حسني وزياد الجارحي وسماح زكي وعبد الرحمن أبو العزايم ومارينا جميل ورباب حلمي وميرفانا نادي وصلاح ياسر وميرا وداليا الكيلاني ومحمد طلعت وكيرو مجدي ووسام يوسف وديفيد زكريا ورامز مجدي وجوسيان طلعت والسيد شحاتة وبيتر حبيب، مساعدا الإخراج بيتر حبيب وعادل عماد، ومدرب الممثلين أحمد سو.

آخر أعمال فريق Better Show



الجدير بالذكر أن آخر أعمال فريق Better Show هو العرض المسرحي "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" تأليف وإخراج مايكل مجدي، وحصد العرض 5 جوائز في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16، وهي جائزة أفضل استعراضات ودراما حركية للفنانة الشابة رحيل عماد، جائزة أفضل ممثلة صاعدة وفاز بها بطلات العرض ومنهم، ياسمين أشرف، وسلمى نصر، وجائزة أفضل مؤلف صاعد فاز بها المخرج والمؤلف مايكل مجدي، والذي ترشح أيضًا لجائزة أفضل مخرج صاعد من نفس المهرجان.



وحصل العرض على جائزة أفضل عرض مسرحي مركز أول من مهرجان القاهرة المسرحي للعروض الطويلة، وحصد 8 جوائز أخرى، وفوز العرض بجائزة أفضل عرض متكامل في ختام مهرجان آفاق مسرحية العربي، في دورته التاسعة، والتي حملت اسم الفنان الراحل كرم مطاوع.

وحصد العرض أيضًا العديد من الجوائز منها أفضل عرض في مسابقة العروض المسرحية الطويلة، وحصل مايكل مجدي مخرج العرض على جائزة أفضل مخرج، وحصل رفيق جمال على جائزة أفضل تأليف موسيقي.