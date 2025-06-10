فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - جمعت ليلة جديدة من ليالي العمر الموسيقية والغنائية فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة الخبر بمناسبة تدشين أرينا الظهران أكسبو لتمتلئ المنطقة الشرقية بأكملها بالنغمات والألحان الشجية ويعيش جمهور الحفل ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة الغنائية، وذلك خلال 48 ساعة فقط ومع الساعات الأولى من مساء رابع أيام عيد الأضحي المبارك.

تفاصيل الحفل



وقد عاش أيضًا عشاق صوت فنان العرب محمد عبده ونغمات الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو هاني فرحات الساحرة بمدينة الخبر ساعات من النشوة والسلطنة في ختام رائع لأيام العيد، وكانا قد حققل نجاحًا كبيرًا في ثاني أيام العيد على مسرح كوكا كولا أرينا دبي وعاش الجمهور الإماراتي معهما أجواء العيد وبهجته بالغناء الطربي والموسيقي الشرقية الأصيلة.

ودخل الثنائي فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات موسوعة الأرقام القياسية من أوسع أبوابها بإحيائهما لحفلين خلال 48 ساعة فقط بدولتين مختلفتين وهو مايكشف مدي التفاهم والكيمياء الفنية التي تربطهما

تصريحات المايسترو هاني فرحات

المايسترو هاني فرحات أكد أن الحفلات التي يرافق فيها فنان العرب يعتبرها من المحطات التي يعتز ويفتخر بها في مشواره لأنه يرافق خلالها أسطورة فنية عربية تجاوزت الحدود والزمن بالروائع الغنائية التي قدمها طوال مشواره الفني الكبير.

وأشار أنهما في حفل دبي تركا مساحة للجمهور لإختيار الأغنيات التي يريد الإستماع إليها في تجربة فريدة علي الحفلات الغنائية في محاولة لإشباعه موسيقيا من نهر ألحان وأغنيات فنان العرب.



ولفت إلى إنهما يعشقان التحدي لذلك وافقا علي تقديم حفلًا آخر بعد ساعات قليلة من حفل دبي بالمملكة العربية السعودية ويحققان أيضًا به نجاحًا يضيف رصيدًا جديدًا إلي نجاحاتهما الفنية المشتركة ويحطمان معه الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي المبارك في العام 2025.