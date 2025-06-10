نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة وفيق ترد على انتقاد طارق الشناوي لـ "ريستارت":"عرفت تبقي تريند من غير ما تنقد الفيلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت المخرجة سارة وفيق على انتقاد طارق الشناوي لفيلم ريستارت حيث أنه قد وصف الفيلم أنه لم يوجد به رسالة وأن الشئ الوحيد الذي نال إعجابه بالفيلم هي أغنية "المقص" الذي قدمها نجم الجيل تامر حسني ورضا البحراوي، وقد وجه الشناوي إنتقادات لاذعة للقائمين على صناعة الفيلم.

رد سارة وفيق على انتقاد طارق الشناوي

وقد علقت سارة وفيق على ذلك الإنتقاد من خلال منشور قد نشرته عبر جميع صفحاتها الرسمية بمختلف مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرت قائلة: "استاذ طارق الشناوي في فرق كبير بين الإهانة وبين النقد، حضرتك بتقول إن مفيش موضوع في الفيلم ودي حاجه ضحكتني جدًا لأن إحنا بنتكلم عن موضوع الساعة موضوع العصر أكبر موضوع بيهمنا ويخصنا حاليًا".

وتابعت قائلة: "كلامك فكرني بمشهد في الفيلم للفنان محمد ثروت وهو بيقول أنا أعمل أي حاجه عشان أبقى تريند (احنا خدامين التريند) وسمع كلام الچوكر (الفنان باسم سمرة) اللي بيشتغل لأغراض ناس، مبروك يا أستاذ طارق عرفت تبقي تريند من غير ما تنقد الفيلم.. تخبط في القائمين علي العمل بعيد عن العمل نفسه ولا اتكلمت عن إيجابياته ولا سلبياته، لا ههاجم أشخاص وبكده هطلع تريند بسرعه ده موضوع الفيلم اللي انت مافهمتوش أصلًا ولا هو جالك ع الجرح؟؟".

بوستر فيلم ريستارت

منشور سارة وفيق

منشور سارة وفيق

وأضافت: "وعلى فكرة أنا كمان بعرف أعمل تريند وهنطلع تريند أنا وانت، بس أنا على حق وهمنشنك عشان تظهر بسرعة، انت بتقول إن أغنية المقص عجبتك بس هي مش داخل الفيلم لا يا أستاذ طارق الأغنية في الفيلم بس شكل اللي بيمليك اتلخبط، ادخل شوف الفيلم اللي انت مشوفتوش وأحكم عليه بنفسك وبلاش الأفكار السطحية اللي بتقولها على كل الأفلام لأنك لو شوفت ريستارت فعلًا كنت هتعرف إن قصته اهم ما فيه".

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وتابعت قائلة: "وبعدين حضرتك بتتكلم عن أدوات المخرج والمؤلف ولم تستخدم أدواتك كناقد فني ياريتك قولت حاجه نستفيد بيها بدال مانت طالع ترمي افيهات وافيهات وحشه كمان".

واختتمت حديثها قائلة: "الرقم اللي متحقق جوه مصر وبرا مش مجامله يا استاذ طارق ده الجمهور الحقيقي اللي بنخاطبه دول مش ولاد اختي مثلًا، الفيلم لسه نازل وداخل علي خمسين مليون داخل مصر فقط ودا نجاح مفرح كل صناعه الحمد لله، على العموم دي كلمتك ورأيك والجمهور قال كلمته برضو".

تفاصيل فيلم "ريستارت" لـ تامر حسني

فيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

ويظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية "هنا الزاهد" الذي تلجأ إلى السوشيال ميديا وهوسها بحثا عن التريند وهو الأمر الذي يضعهم معًا في عدة مواقف كوميدية ساخرة.