منوعات من الزمن الجميل تُطرب جمهور أوبرا دمنهور في أمسية طربية خالدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

في إطار جهود وزارة الثقافة المتواصلة لإحياء التراث الفني المصري وتقديمه للأجيال الجديدة، تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام لتنظيم حفل موسيقي مميز يحمل عبق الزمن الجميل، وذلك مساء الخميس الموافق 12 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور، في أمسية ينتظرها عشاق الطرب الأصيل بشغف كبير.

أمسية طربية بعنوان "منوعات غنائية"

يأتي الحفل تحت عنوان "منوعات غنائية" ويُعد جزءًا من سلسلة الحفلات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية لإحياء تراث الموسيقى العربية، ويتضمن البرنامج باقة مختارة من روائع الغناء العربي التي لا تزال تعيش في وجدان الجمهور حتى اليوم.

باقة من أروع ما غنّى عمالقة الطرب



سيستمتع الحضور بمجموعة من الأغاني الخالدة التي تنتمي لعصر الفن الذهبي، منها:

• "فاتت جنبنا"

• "الحب اللي كان"

• "بتونس بيك"

• "طاير يا هوا"

• "عنابي"

• "و حياتك يا حبيبي"

• "على عش الحب"

• "الدوامة"

• "أكدب عليك"

• "منحرمش العمر منك"

• "لأ مش أنا اللي أبكي"

• "زي الهوا"

أصوات واعدة تُجدد الطرب الأصيل

يُحيي الحفل مجموعة من الأصوات الشابة التي أثبتت تميزها في تقديم اللون الطربي الأصيل، وهم:

ياسمين إبراهيم، محمد حسن جمعة، يمنى حسن، وياسر سعيد.

وتعد هذه المشاركة فرصة لإبراز المواهب الجديدة التي تحمل على عاتقها مسؤولية مواصلة مسيرة الفن الراقي.

رسالة فنية سامية من دار الأوبرا

يؤكد هذا الحفل استمرار دار الأوبرا المصرية في أداء رسالتها الثقافية النبيلة، والتي تقوم على صون التراث الغنائي العربي وتقديم الإبداع الجاد الهادف إلى الارتقاء بالذوق العام وتعزيز الهوية الفنية المصرية.

كما يعكس حرص المؤسسة على الوصول إلى مختلف المحافظات ودعم الحركة الثقافية في كافة أرجاء الوطن.

أوبرا دمنهور منصة للفن الراقي

تواصل أوبرا دمنهور تألقها كواحدة من المنصات الثقافية المهمة في مصر، حيث تحتضن عروضًا موسيقية ومسرحية متنوعة تعكس ثراء وتنوع المشهد الفني المصري، لتبقى منارة للإبداع وجسرًا للتواصل بين التراث والجمهور المعاصر.