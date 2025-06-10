نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعراضات فرقة الطفل تخطف الأنظار على المسرح الروماني بدمياط الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد المسرح الروماني بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، حفلا فنيا ضمن الأنشطة الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

فرقة الطفل للاستعراضات والدراما الحركية

أحيا الحفل فرقة الطفل للاستعراضات والدراما الحركية، بقيادة المخرج كريم خليل، وقدمت خلاله باقة من الفقرات المميزة، منها "أنا ابن مصر، سنوحي، كراكيب، خليك ورا حلمك، أصحاب، الفيس بوك، جرب يا اللي معدي، وشجع مصر" وسط تفاعل كبير من الحضور.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة دمياط، بإدارة نجوى كيوان، وتتواصل مساء اليوم الاثنين، مع عرض فني لفرقة كفر سعد للموسيقى والغناء الشعبي.

حفلات للموسيقى العربية والفنون الشعبية

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا متنوعا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات، يشمل حفلات للموسيقى العربية والفنون الشعبية، إلى جانب عروض مسرحية تقدم مجانا للجمهور على مدار أيام العيد، وأفلام سينما الشعب المقدمة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية وثقافية، وفعاليات للأطفال، وذلك ضمن المشروع الثقافي الموجه للمناطق الجديدة الآمنة، في أحياء: "الأسمرات، أهالينا، الخيالة، المحروسة، حدائق أكتوبر، ومعا".