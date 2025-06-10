حفيد عادل إمام يستعد لزفافه على مدربة لياقة بدنية يستعد عادل رامي إمام الحفيد الأكبر للفنان عادل إمام للاحتفال بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.وبدأت عائلة إقرأ المزيد

يستعد عادل رامي إمام الحفيد الأكبر للفنان عادل إمام، للاحتفال بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.
وبدأت عائلة الزعيم في التحضير لمراسم زفاف المخرج الشاب عادل، نجل المخرج رامي إمام وحفيد الزعيم عادل إمام.
ومن المقرر أن يقام الحفل بالقاهرة وسط حضور محدود من أفراد العائلة وبعض الفنانين المقربين.
وكشف مصدر مقرب من أسرة عادل إمام في تصريحات صحفية، أن المخرج رامي إمام وجه الدعوة لعدد من النجوم داخل الوسط الفني، إلا أن عائلة الزعيم لديها رغبة كبيرة في أن يكون الاحتفال محدوداً، وبعيداً عن أعين الإعلام.
وأضاف المصدر أنه من المحتمل أن يغيب الفنان عادل إمام عن زفاف حفيده الأقرب إلى قلبه، نظراً لبعض الظروف الصحية التي تمنعه من التواجد بالمناسبات العامة، والسهر لساعات متأخرة من الليل، لذلك فكر المخرج رامي إمام في أن يكون الزفاف خلال ساعات النهار وأن ينتهى في الساعات الأولى من الليل.
وأوضح المصدر أن الفنان عادل إمام لم يحضر حفل خطوبة حفيده "عادل"، الذي أقيم في شهر يونيو (حزيران) من العام 2023، وذلك لنفس السبب السابق، واكتفى أفراد الأسرة بإقامة حفل بسيط داخل منزل الزعيم عقب حفل الخطوبة الذي أقيم بمنزل العروس.
يذكر أن المخرج الشاب عادل إمام، هو نجل المخرج رامي إمام، وتخرج في الجامعة الأميركية بالقاهرة، عام 2023 بعد دراسته في قسم الإخراج، وسبق أن قدّم فيلما قصيرًا بعنوان "انحدار" ضمن مشاريعه الدراسية عام 2020، في خطوة أولى له على درب والده وجده.
وتعمل العروس فريدة مدربة للياقة البدنية، وتجمعها علاقة صداقة طويلة بعادل منذ الطفولة، نظراً لوجود علاقة أسرية بين أسرتيهما، وتحولت تلك الصداقة إلى علاقة حب.
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