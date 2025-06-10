بعروض تراثية وأنشطة متنوعة للأطفال.. قصور الثقافة تواصل احتفالات عيد الأضحى بالإسماعيلية

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالية بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، بمحافظة الإسماعيلية، ضمن برنامج احتفال وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك.

عرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية

استهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، قدمت خلاله باقة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من التراث الشعبي، بجانب فقرة التنورة المميزة، وأغاني من الطرب الأصيل على نغمات السمسمية.

عرض لفرقة العرائس

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مع عرض لفرقة العرائس تضمن فقرات متنوعة للأطفال تناولت قصصا هادفة منها، أضرار إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية الصدق.

فقرات غنائية وفنية

واختتم اليوم مع فقرة غنائية لعدد من الأطفال الموهوبين، وفقرة رسم على الوجه، في أجواء سادها الفرح والبهجة.

مشروع سينما الشعب

جاءت الفعاليات ضمن مشاركة إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، في احتفالات عيد الأضحى التي تنظمها هيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات ببرنامج حافل يتضمن حفلات موسيقى عربية وفنون شعبية، وعروض مسرحية تقدم بالمجان للجمهور على مدار أيام العيد، بالإضافة إلى المسابقات الترفيهية والثقافية والأنشطة المخصصة للأطفال، والأفلام الجديدة من أفلام موسم العيد والمقدمة بعدد من قصور ومراكز الثقافة من خلال مشروع "سينما الشعب".